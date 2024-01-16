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"لبنان 24": 3 قذائف إسرائيليّة تسقط على أحد المنازل في كفركلا قرب حسينية الزهراء

Lebanon 24
16-01-2024 | 11:19
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