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وزير الخارجية الإيرانية: من المحتمل نشوء أوضاع خارج السيطرة في المنطقة إذا استمرت الهجمات على غزة

Lebanon 24
16-01-2024 | 11:37
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