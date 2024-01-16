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رئيس الوزراء الأردني: السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين سيمثل تهديدا وجوديا
Lebanon 24
16-01-2024
|
12:16
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