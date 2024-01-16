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خلال الاجتماع الموسع للجنة الخماسية ستتمّ مقارنة المعايير التي أَرسلتها الكتل النيابية إلى لودريان على ان يجول الموفد الفرنسي على القوى السياسية ويُعلن في مؤتمر صحفي نتيجة هذه المعايير (الجديد)

Lebanon 24
16-01-2024 | 12:59
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