خلال الاجتماع الموسع للجنة الخماسية ستتمّ مقارنة المعايير التي أَرسلتها الكتل النيابية إلى لودريان على ان يجول الموفد الفرنسي على القوى السياسية ويُعلن في مؤتمر صحفي نتيجة هذه المعايير (الجديد)

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