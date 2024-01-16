Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة النقل الأميركية تُحذّر السفن من الملاحة في البحر الأحمر حتى إشعار آخر

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية ل"سكاي نيوز": القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ستضم دولا أعضاء في سنتكوم
lebanon 24
16/01/2024 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول حوثي: الملاحة آمنة في البحرين العربي والأحمر وباب المندب عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ إسرائيل (الشرق)
lebanon 24
16/01/2024 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الحوثيين: الملاحة في البحر الأحمر طبيعية وآمنة لكل السفن باستثناء الإسرائيلية
lebanon 24
16/01/2024 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: هجمات الحوثيين ضدّ السفن في البحر الأحمر تمسُّ القانون والإستقرار الدولي
lebanon 24
16/01/2024 22:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:08 | 2024-01-16
15:07 | 2024-01-16
14:25 | 2024-01-16
14:21 | 2024-01-16
14:15 | 2024-01-16
14:02 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24