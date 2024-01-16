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نتنياهو أبلغ رؤساء مستوطنات غلاف غزة توقعه باستمرار الحرب خلال عام 2025 (العربية)

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:40
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