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البيت الأبيض: إسرائيل تحوّلت الآن في الحرب إلى مرحلة أقل شدة في جنوب وشمال قطاع غزة

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:51
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