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وزارة الخارجية القطرية: وساطة قطرية تنجح في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

Lebanon 24
16-01-2024 | 14:25
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