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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: سيبدأ نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة اعتبارا من يوم غد

Lebanon 24
16-01-2024 | 15:35
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