Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس هيئة قناة السويس المصرية: بعض الشركات علقت مرور سفنها عبر القناة بشكل مؤقت

Lebanon 24
16-01-2024 | 15:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة قناة السويس: نتابع عن كثب التوتر بالبحر الأحمر وتأثيره على حركة المرور في القناة (العربية)
lebanon 24
17/01/2024 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة البحرية في القناة طبيعية في أعقاب التوترات الحالية في البحر الأحمر (الشرق)
lebanon 24
17/01/2024 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة قناة السويس: الإيرادات هبطت 40% على أساس سنوي
lebanon 24
17/01/2024 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس بلدية رعنانا: الحدث مستمر ولم ينته بعد (الجزيرة)
lebanon 24
17/01/2024 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:13 | 2024-01-16
17:10 | 2024-01-16
17:06 | 2024-01-16
16:43 | 2024-01-16
16:37 | 2024-01-16
16:32 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24