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ماكرون: سأزور أوكرانيا خلال الشهر المقبل وسنُواصل دعمها في مختلف المجالات والحرب الروسية في أوكرانيا هي الخطر الأكبر على فرنسا وأوروبا

Lebanon 24
16-01-2024 | 16:32
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