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ماكرون: لم نُشارك في الضربات التي قادتها واشنطن على الحوثيين لتفادي التصعيد

Lebanon 24
16-01-2024 | 16:37
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