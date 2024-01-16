Advertisement

أخبار عاجلة

قصف مدفعي في محيط مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
16-01-2024 | 17:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطائرات الإسرائيلية تشن غارات كثيفة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
17/01/2024 05:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تدمير محال تجارية إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
17/01/2024 05:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
17/01/2024 05:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات بقصف إسرائيلي استهدف مبنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
17/01/2024 05:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2024-01-16
18:44 | 2024-01-16
18:08 | 2024-01-16
18:01 | 2024-01-16
17:51 | 2024-01-16
17:25 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24