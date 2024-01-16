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مجلس الأمن القومي الأميركي: واشنطن ترحب بإعلان قطر التوصل إلى اتفاق لتسليم أدوية للمحتجزين في قطاع غزة

Lebanon 24
16-01-2024 | 18:01
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