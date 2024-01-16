15
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
17
o
بشري
13
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك بقطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
16-01-2024
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي إضافيين في معارك قطاع غزة (العربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي إضافيين في معارك قطاع غزة (العربية)
17/01/2024 08:10:55
17/01/2024 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 جندياً خلال معارك الساعات الـ 24 الأخيرة في قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 جندياً خلال معارك الساعات الـ 24 الأخيرة في قطاع غزة (سكاي نيوز)
17/01/2024 08:10:55
17/01/2024 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة ليصل العدد اليوم الاثنين إلى 7 (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة ليصل العدد اليوم الاثنين إلى 7 (سكاي نيوز)
17/01/2024 08:10:55
17/01/2024 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في معارك أمس في قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في معارك أمس في قطاع غزة (سكاي نيوز)
17/01/2024 08:10:55
17/01/2024 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:34 | 2024-01-16
16/01/2024 01:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:45 | 2024-01-16
16/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:53 | 2024-01-17
وزير الخارجية الإيراني: ندعم ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان لأنه يؤثر على استقرار المنطقة
00:28 | 2024-01-17
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
00:27 | 2024-01-17
إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية تداهم منازل بمدينة رام الله والبلدة القديمة بالضفة الغربية
00:19 | 2024-01-17
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه مواقع عسكريّة إسرائيليّة في مزارع شبعا
18:45 | 2024-01-16
السناتور بيرني ساندرز: الحملة العسكرية التي تشنّها حكومة نتنياهو اليمينية أدت إلى دمار واسع وهي الأكثر كثافة في القرن الحادي والعشرين
18:44 | 2024-01-16
اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال لمنع تقدمهم نحو مستشفى ناصر في خان يونس
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24