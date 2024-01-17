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متحدث إسرائيلي: منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان شهدت اليوم غارات إسرائيلية هي الأعنف
Lebanon 24
17-01-2024
|
01:58
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