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متحدث إسرائيلي: منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان شهدت اليوم غارات إسرائيلية هي الأعنف

Lebanon 24
17-01-2024 | 01:58
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