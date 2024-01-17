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الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: العالم يعيش حالة من الفوضى والانقسامات الكبرى

Lebanon 24
17-01-2024 | 05:04
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