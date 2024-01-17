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غوتيريش: أطراف النزاع في غزة تتجاهل القانون الدولي وتنتهك اتفاقيات جنيف (العربية)
Lebanon 24
17-01-2024
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05:12
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