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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 41 في الضفة الغربية والقدس المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-01-2024 | 06:07
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