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بلومبرغ: الفلبين تعزز علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة "بعد تحركات الصين العدوانية" (الشرق)

Lebanon 24
17-01-2024 | 06:35
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