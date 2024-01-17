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استهداف المنطقة الواقعة غرب خراج بلدة ديرميماس لجهة بلدة الطيبة بثلاث قذائف مدفعية إسرائيلية (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
17-01-2024 | 06:48
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