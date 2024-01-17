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الخارجية العراقية: جامعة الدول العربية تعقد جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني على أربيل (العربية)
Lebanon 24
17-01-2024
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06:56
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