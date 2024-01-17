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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دافوس

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:00
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