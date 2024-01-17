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ميقاتي من دافوس: نشدد على أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع تمهيداً للعودة الى البحث في حل سلمي

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:08
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