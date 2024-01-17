ميقاتي: نجدد تأكيدنا التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 وسائر القرارات الدولية ونطالب بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملاً والعودة الى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949

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