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وزير الخارجية الإيراني: ضرب وتدمير مقر للموساد في كردستان لا يعني استهدافا للعراق فالموساد عدو للمنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-01-2024 | 11:11
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