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المفوض العام للأونروا: لم يسمح لي بزيارة شمالي قطاع غزة ولا يزال الوصول إلى المنطقة مقيدا للغاية (الجزيرة)

Lebanon 24
17-01-2024 | 12:38
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