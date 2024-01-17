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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة على الخلية التي أطلقت القذائف الصاروخية نحو منطقة رأس الناقورة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-01-2024 | 12:57
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