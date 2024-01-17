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زعيم المعارضة الإسرائيلية: الأنباء عن إقصاء غالانت عن القرارات الأمنية تؤكد أنه ليس لدينا رئيس وزراء كفء (الجزيرة)

Lebanon 24
17-01-2024 | 14:05
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