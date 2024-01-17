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الجيش الاسرائيلي يحتجز عشرات الفلسطينيين ويحقق معهم ميدانياً في شارع السكة بطولكرم (شبكة قدس الاخبارية)

Lebanon 24
17-01-2024 | 14:22
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