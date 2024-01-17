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عضو مجلس النواب الأميركي كوري بوش: استهداف إسرائيل للصحفيين وإجبار مليوني شخص على النزوح بمثابة جرائم حرب

Lebanon 24
17-01-2024 | 17:59
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