Advertisement

أخبار عاجلة

أ ف ب عن مسؤول في الاستخبارات الباكستانية: باكستان تشنّ غارات داخل إيران (الشرق)

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الباكستانية: الضربة الأخيرة داخل أراضينا عمل غير قانوني وغير مقبول ونحتفظ بحق الرد (الشرق)
lebanon 24
18/01/2024 07:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الباكستانية: قدّمنا احتجاجًا قويًا إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية واستدعينا القائم بالأعمال الإيراني إلى مقرّ الوزارة
lebanon 24
18/01/2024 07:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني لوكالة تسنيم : إيران تطالب باكستان بتفسير فوري بشأن الضربات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/01/2024 07:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الباكستاني: قصفنا أهدافا لجيش تحرير بلوشستان بعمق 80 كلم داخل إيران
lebanon 24
18/01/2024 07:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:52 | 2024-01-18
00:47 | 2024-01-18
00:44 | 2024-01-18
00:42 | 2024-01-18
00:41 | 2024-01-18
00:33 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24