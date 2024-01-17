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السلطات الإيرانية: مقتل 3 نساء و4 أطفال جميعهم غير إيرانيين في القصف الباكستاني

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:35
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