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بن غفير: الرؤيا لليوم التالي للحرب يجب أن تكون باستمرار السيطرة على غزة وتشجيع الهجرة الطوعية وقتل السنوار

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:33
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