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بن غفير: يجب أن لا نسمح بعودة العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل لأن عودتهم تشكل خطرا علينا

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:41
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