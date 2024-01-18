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بن غفير: على نتنياهو الاختيار بين طريق غانتس ولابيد وفرضيته القديمة وبين طريقنا التي تهدف إلى الحسم والنصر

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:42
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