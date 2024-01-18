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سفينة تابعة للبحرية الهندية في خليج عدن تستجيب لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:32
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