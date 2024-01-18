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الخارجية الفلسطينية: المسار الصحيح لحل الصراع وتحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يبدأ بالاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية (الجزيرة)

Lebanon 24
18-01-2024 | 03:12
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