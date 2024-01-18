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وزير الخارجية الروسي: يجب إنشاء دولة فلسطينية بما يتناسب مع القرارات الدولية وهذا هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في المنطقة

Lebanon 24
18-01-2024 | 03:44
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