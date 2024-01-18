Advertisement

أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة على طريق عام الشويفات الحدث محلة الكفاءات بالاتجاهين (التحكم المروري)

Lebanon 24
18-01-2024 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من بشامون عرمون باتجاه جسر خلدة وعلى طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية و تقاطع الكفاءات (التحكم المروري)
lebanon 24
18/01/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق غبيري برج البراجنة بالاتجاهين (التحكم المروري)
lebanon 24
18/01/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية الغبيري السفارة الكويتية وعلى طريق المطار القديمة بالاتجاهين (التحكم المروري)
lebanon 24
18/01/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
4 جرحى نتيجة تصادم بين 3 سيارات على طريق ضهر البيدر - المريجات وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
18/01/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:24 | 2024-01-18
06:19 | 2024-01-18
05:55 | 2024-01-18
05:15 | 2024-01-18
04:53 | 2024-01-18
04:52 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24