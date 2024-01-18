Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد الضربات الباكستانية على إيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-01-2024 | 06:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أمني باكستاني : أي "مغامرة غير محسوبة" أخرى من جانب إيران سيتم التصدي لها بقوة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/01/2024 16:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"سكاي نيوز عربية": الجانب الأميركي أبلغ الحوثيين قبل شن الضربات على مواقعهم في اليمن
lebanon 24
18/01/2024 16:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارين في محافظة كرمان قرب قبر سليماني إلى 73 قتيلا و170 جريحا
lebanon 24
18/01/2024 16:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يتعهد بأن يجعل روسيا "قوة سيادية" في مواجهة الغرب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/01/2024 16:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:58 | 2024-01-18
08:41 | 2024-01-18
08:16 | 2024-01-18
07:56 | 2024-01-18
07:55 | 2024-01-18
07:44 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24