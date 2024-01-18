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"لبنان 24": دبابة ميركافا إسرائيلية تستهدف منزلاً عند الأطراف الجنوبية لبلدة بليدا وتتسبب باندلاع النيران فيه

Lebanon 24
18-01-2024 | 06:51
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