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البرلمان الأوروبي يصوّت على وقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

Lebanon 24
18-01-2024 | 07:44
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