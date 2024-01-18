ميقاتي رداً على منتقديه: تراوحت الاتهامات بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لاطراف داخلية وخارجية او الحديث عن انقلاب على إتفاق الطائف أو رهن لبنان لمحاور خارجية

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