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ميقاتي رداً على منتقديه: تراوحت الاتهامات بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لاطراف داخلية وخارجية او الحديث عن انقلاب على إتفاق الطائف أو رهن لبنان لمحاور خارجية

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:25
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