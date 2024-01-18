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ميقاتي: أي اجتزاء أو تشويه لهذا الموقف لا يلغي الحقيقة الثابتة بأن مدخل الحل لكل أزمات المنطقة هو في ارساء الحل العادل للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:27
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ميقاتي: إن لبنان الذي يستضيف آلاف الاخوة الفلسطينيين ودفع أثماناً باهظة دفاعا عن القضية الفلسطينية ويتشاطر مع الاخوة الفلسطينيين الامكانات القليلة المتاحة لديه ينادي بأولوية العمل على حل هذا الصراع لكونه مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة
lebanon 24
18/01/2024 18:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: للعمل على إرساء حلّ شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة
lebanon 24
18/01/2024 18:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تحدثنا عن الوضع في الجنوب وشرحنا لصاحب الغبطة ما تمر به المنطقة وكان تأكيد على ان الحل في الجنوب موجود بتنفيذ القرارات الدولية من الهدنة الى القرار 1701 شرط ان يلتزم العدو الاسرائيلي بها
lebanon 24
18/01/2024 18:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: يجب إنشاء دولة فلسطينية بما يتناسب مع القرارات الدولية وهذا هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في المنطقة
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18/01/2024 18:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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