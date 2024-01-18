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ميقاتي لمنتقدي عمل الحكومة: لانتخاب رئيس جديد للبلاد ليكون انتخابه مدخلا حقيقيا الى المعالجات الجذرية المطلوبة

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:28
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