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نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس (الجديد)

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:49
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