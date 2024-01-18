نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس (الجديد)

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