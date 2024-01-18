Advertisement

أخبار عاجلة

محفوض: دعوت المجلس التنفيذي للنقابة الى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية إما البدء بالاضراب اعتبارا من يوم غد واما ابتداءً من يوم الاثنين المقبل (الجديد)

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور لـ"الجديد": اللقاء الذي جمع جنبلاط بفرنجية في كليمنصو عائلي ولم يكن هناك جدول اعمال محدد او قضية معينة لاتخاذ القرار حولها وكان هناك تداول عام حول كل القضايا ومنها مسألة رئاسة الجمهورية التي تم التداول فيها على قاعدة التشاور العام
lebanon 24
18/01/2024 20:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة موظفي تلفزيون لبنان: نأمل من الزملاء المشاركة في الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة
lebanon 24
18/01/2024 20:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المحلي في الجليل الأعلى: إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان تجاه الجليل خلال الساعة الأخيرة و سقطت بعضها في مرغليوت و كريات شمونة (الجديد)
lebanon 24
18/01/2024 20:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة المجلس النيابي تجتمع الاثنين.. وجلسة التمديد لقائد الجيش الأسبوع المقبل
lebanon 24
18/01/2024 20:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2024-01-18
13:16 | 2024-01-18
12:52 | 2024-01-18
12:44 | 2024-01-18
12:38 | 2024-01-18
12:26 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24