محفوض: دعوت المجلس التنفيذي للنقابة الى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية إما البدء بالاضراب اعتبارا من يوم غد واما ابتداءً من يوم الاثنين المقبل (الجديد)

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