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أخبار عاجلة
نتنياهو: وقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا سوف يضرّ بإسرائيل لأجيال قادمة
Lebanon 24
18-01-2024
|
12:04
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