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البنتاغون: القوات الأميركية نفذت ضربات جوية ضدّ الحوثيين في اليمن قبل ساعات ودمّرت صواريخ مضادة للسفن

Lebanon 24
18-01-2024 | 12:26
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